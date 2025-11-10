В Крыму схватили двух организаторов незаконной миграции для работы на стройке

Жители Бахчисарайского района помогали гастарбайтерам незаконно устроиться на работу в Крыму. Силовики задержали их по делу об организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба ФСБ.

По версии следствия, двое жителей Бахчисарайского района находили иностранцев, готовых поработать в Крыму. Несмотря на отсутствие у них документов, подозреваемые устраивали их на стройки в Сакском и Белогорском районах, а также помогали с жильем.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 322.1 УК России («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), которое предусматривает до 10 лет колонии. Силовики УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь задержали фигурантов.

