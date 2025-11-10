ФСБ пресекла незаконные поставки двигателей двойного назначения

ФСБ предотвратила нелегальное производство и экспорт двигателей двойного назначения за границу. Эти двигатели предназначались для нужд министерства обороны иностранного государства. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по Ярославской области.

«УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УФСБ России по Рязанской области пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческого предприятия Ярославля, организовавших канал незаконных поставок за рубеж продукции двойного назначения», — отметили силовики.

В Ярославской области возбуждено уголовное дело о незаконном экспорте продукции, подлежащей экспортному контролю. Следственный отдел УФСБ России по региону начал расследование.

Канал нелегального экспорта закрыт, а произведенная продукция изъята из обращения.

