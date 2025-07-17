В Крыму пресекли попытку продать почти 29 тысяч пачек немаркированных сигарет

Сотрудники ФСБ пресекли попытку продать в Крыму большую партию сигарет без акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, 33-летний житель полуострова купил немаркированный табак и перевез его в два домовладения и гараж. В будущем он планировал продать сигареты и обогатиться.

Правоохранительные органы изъяли у мужчины по меньшей мере 28 900 пачек общей стоимостью почти пять миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело о сбыте немаркированной продукции в особо крупном размере, ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали пятерых мужчин, пытавшихся ввезти в Россию контрабандные сигареты из Белоруссии на общую сумму почти 100 миллионов рублей.