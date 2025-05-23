Иностранцы пытались ввезти в Россию контрабандные сигареты на 100 млн рублей

В Петербурге 5 мужчин задержали за контрабанду белорусских сигарет на 100 млн р.

Сотрудники полиции и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали пятерых иностранцев по подозрению в контрабанде табачной продукции из Белоруссии на общую сумму порядка 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Правоохранители задержали граждан Белоруссии Семченко и Аббасова, а также граждан Азербайджана Ганбарова, Мамедова и Акбарова. Против них завели уголовное дело по статье «Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых веществ и прочее», злоумышленников отправили под стражу.

Следствие считает, что подозреваемые организовали сбыт незаконно ввезенной в Россию табачной продукции из Белоруссии.

Силовики в ходе обыска изъяли сигареты без акцизных марок, фургон, два легковых автомобиля, мобильные телефоны и денежные средства в размере шести миллионов рублей.

Ранее таможенники задержали московского студента за контрабанду культурных ценностей.