В Крыму поймали украинского агента, передававшего ВСУ данные о военных

Полицейские задержали в Крыму агента украинской разведки, который передавал СБУ информацию о дислокации военных объектов и средств ПВО. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене. По данным следователей, его завербовал сотрудник Минобороны Украины.

«Посредством мессенджера WhatsApp* инициативно передал фото-, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры, а также средств расположения ПВО», — заявили в ведомстве.

Эти данные украинские боевики могли бы использовать для диверсий и ракетно-артиллерийских ударов. Агента Украины задержали и заключили под стражу. Следственные мероприятия продолжают.

Ранее в Ижевске задержали подростков, которые пытались подорвать предприятие ОПК. Молодые люди искали способ быстро заработать и связались с украинскими спецслужбами.

