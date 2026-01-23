В Крыму поймали двух россиян, устроивших диверсии по заданию Украины

В Крыму задержали двух россиян 1995 года рождения, причастных к диверсиям по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«С целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти в 2024 году фигуранты через мессенджер Telegram установили контакт с сотрудником украинских спецслужб», — заявили в ведомстве.

Под руководством украинских кураторов они собирали информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны России, которые критически важны для инфраструктуры. Также подозреваемые сообщали кураторам о передвижениях колонн военной техники и результатах ракетных обстрелов ВСУ.

«По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов ФГКП „Крымская железная дорога“ и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах Республики Крым», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о терроризме и обучении террористической деятельности.

Ранее жителя Пушкино задержали за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге. На допросе задержанный признался, что переписывался со сторонником ВСУ.