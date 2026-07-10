В Крыму начальница ювелирного магазина продавала украшения без маркировки

В Крыму правоохранители пресекли противоправную деятельность руководительницы одного из ювелирных магазинов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что женщина, являясь непосредственным руководителем ювелирного магазина, разместила на его прилавках немаркированные золотые украшения с целью их последующего сбыта». — заявили в ведомстве.

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Следователи выяснили, что женщина, будучи руководителем ювелирного магазина, выставила на прилавки немаркированные золотые украшения с намерением их продать. На прилавке в общей сложности выставили 159 золотых изделий на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Разбирательство продолжается.

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