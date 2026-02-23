Полиция задержала вора за кражу украшений, ноутбука и дорогого парфюма на 300 тысяч рублей из квартиры в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил кражу из квартиры, расположенной в Барабанном переулке района Соколиная гора. Злоумышленник проник в жилище на втором этаже через открытое окно и украл ювелирные изделия, ноутбук и несколько флаконов дорогого парфюма, сообщил сайт «Москва.ру» .

Когда хозяйка квартиры вернулась домой и обнаружила пропажу, она сразу же обратилась в правоохранительные органы. Сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей. Сотрудники местного отдела полиции быстро вышли на след подозреваемого и задержали его на улице Хлобыстова.

Задержанным оказался 54-летний мужчина из Вологодской области, ранее имевший проблемы с законом. Он уже успел продать ноутбук и часть украшений, а деньги потратил на свои нужды. Остальные вещи полицейские нашли и вскоре вернут законной владелице.

Против вора завели уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.