В Крыму начали проверку после осквернения могил Федорчака и трех бойцов СВО

Сотрудники полиции Нижнегорского района Крыма организовали проверку по факту осквернения могил участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

«В ночное время 31 марта в полицию Нижнегорского района поступило сообщение о возгорании на кладбище», — заявили правоохранители.

На место случившегося оперативно выехала следственная группа. Огонь повредил могильные кресты и уничтожил венки на нескольких захоронениях. Правоохранители возбудили уголовное дело о надругательстве.

Выяснением всех деталей преступления занялся и региональный СКР.

«Устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и лица, причастные к этому», — сообщила пресс-служба ведомства.

Вандалы сожгли и разгромили могилу корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО, уточнил ранее глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.