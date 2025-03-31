В Крыму начали проверку после осквернения могил Федорчака и трех бойцов СВО
Сотрудники полиции Нижнегорского района Крыма организовали проверку по факту осквернения могил участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
«В ночное время 31 марта в полицию Нижнегорского района поступило сообщение о возгорании на кладбище», — заявили правоохранители.
На место случившегося оперативно выехала следственная группа. Огонь повредил могильные кресты и уничтожил венки на нескольких захоронениях. Правоохранители возбудили уголовное дело о надругательстве.
Выяснением всех деталей преступления занялся и региональный СКР.
«Устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и лица, причастные к этому», — сообщила пресс-служба ведомства.
Вандалы сожгли и разгромили могилу корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО, уточнил ранее глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.