В Крыму на два месяца арестовали водителя, допустившего ДТП с шестью погибшими

Водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Крыму, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина ехал по автомобильной дороге в районе села Укромного Симферопольского района и врезался в стоявший на обочине КамАЗ с прицепом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в прокуратуре.

После ЧП водитель прошел тест на алкогольное опьянение, который показал, что он был трезв. В беседе с правоохранителями мужчина объяснил, что не увидел КамАЗ из-за слепящего солнца.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма сообщила, что в результате ДТП с автобусом пострадали 43 человека, 22 из них потребовалась медицинская помощь.