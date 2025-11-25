В Крыму ликвидировали узлы связи мошенников, вымогавших деньги у россиян

В Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которую использовали украинские мошеннические кол-центры для звонков россиянам. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, злоумышленники выманивали деньги у жителей региона, маскируя зарубежные вызовы под российские номера.

По данным ведомства, задержан 33-летний мужчина, прибывший из Самарской области в Симферополь по заданию украинских кураторов. Он арендовал квартиру под размещение SIM-боксов, обслуживал оборудование, закупал SIM-карты и обеспечивал бесперебойную работу схемы. Оплату, как отмечают в УФСБ, мужчина получал еженедельно — по 35 тысяч рублей.

В помещениях, где работала сеть, оперативники изъяли два 32-портовых SIM-бокса, два ноутбука, четыре телефона и более 700 SIM-карт разных операторов. Эти устройства позволяли преобразовывать трафик и совершать мошеннические звонки из-за рубежа, создавая видимость исходящих с российских номеров.

По данным следствия, ущерб нанесли минимум двум россиянам, однако ФСБ продолжает устанавливать других пострадавших и возможных соучастников, в том числе находящихся в других регионах. Возбуждено уголовное дело.

В ФСБ напомнили, что представители силовых структур и банков никогда не требуют по телефону переводить средства на «безопасные счета» или передавать деньги курьерам. Ведомство призвало граждан быть осторожнее и по возможности избегать общения с незнакомыми контактами в мессенджерах.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT предупредил, что одноразовый код из SMS — это последний рубеж защиты личных аккаунтов. По его словам, злоумышленники стремятся завладеть комбинацией символов, чтобы получить полный контроль над учетными записями пользователей.