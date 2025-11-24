Одноразовый код из SMS — это последний рубеж защиты личных аккаунтов, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT .

По его словам, злоумышленники стремятся завладеть комбинацией символов, чтобы получить полный контроль над учетными записями пользователей. Аферисты используют различные схемы, например представляются курьерами и просят данные для доставки посылки.

«Получив код, мошенник обходит двухфакторную аутентификацию. Представьте, что злоумышленник уже узнал ваш логин и пароль — единственное, что мешает ему войти в ваш аккаунт и перевести деньги, — это цифровой код из смс», — пояснил специалист.

Силаев призвал никогда и ни при каких обстоятельствах не называть код третьим лицам.