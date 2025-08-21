Эксперт по кибербезопасности Раевский заявил об отсутствии единого решения для борьбы с мошенничеством

По его словам, единого решения для победы над киберпреступниками не существует. Раевский подчеркнул, что это новая область, где методы борьбы еще предстоит найти.

Специалист отметил, что государство предпринимает определенные меры, например, ужесточило правила получения сим-карт, но мошенничество все еще продолжается. Он также высказал предположение, что информирование пользователей о правилах безопасности может быть улучшено. Раевский подчеркнул, что даже после обучения пенсионеры могут стать жертвами мошенников.