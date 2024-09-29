В Кропоткине мужчина подорвал возлюбленную гранатой в пылу ссоры

Житель Кубани подорвал гранатой автомобиль с бывшей возлюбленной, оба погибли

В Краснодарском крае мужчина поссорился с возлюбленной и взорвал автомобиль вместе с ней гранатой. И он сам, и женщина погибли, сообщил портал 93.ru .

В ночь на 28 сентября в первом микрорайоне Кропоткина местные жители стали свидетелями конфликта пары. Очевидцы заявили, что поводом стало решение женщины расстаться с мужчиной.

Тот разозлился, достал гранату и привел ее в действие. Машина взорвалась. Мужчина и его избранница получили несовместимые с жизнью травмы.

В региональной прокуратуре сообщили, что подозреваемый ранее был судим за тяжкие преступления и провел в колонии более 20 лет.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и детали произошедшего установят специалисты.

Ранее в Москве в одной из посылок на Казанском вокзале обнаружили предмет, похожий на ручную гранату РГД-5.