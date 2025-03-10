В Кремле отреагировали на выдворение британских дипломатов-шпионов из России

Сотрудники российских спецслужб делают все необходимое, чтобы выявлять агентов иностранной разведки и обеспечивать безопасность страны. Об этом, комментируя новость об объявлении персонами нон грата двух британцев, во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается все, что должно», — сказал он.

Двух дипломатов-шпионов выявили в посольстве Великобритании в Москве 10 марта. По данным Центра общественных связей ФСБ, разведывательно-подрывной деятельностью занимались второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид.

МИД России лишил их аккредитации и предписал покинуть страну в течение двух недель. Также в министерство вызвали представителя посольства Великобритании.