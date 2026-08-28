Мошенники обманули пожилого жителя Клина на 18 млн рублей

Телефонные мошенники в июле обманули жителей Подмосковья на десятки миллионов рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и требовали срочно перевести деньги или передать их «на сохранение».

Самый крупный ущерб зафиксировали в Клину: пенсионер отдал мошенникам 18,5 миллиона рублей. В течение нескольких недель ему звонили неизвестные, после чего мужчина снял деньги со счетов, продал автомобиль и передал накопления курьеру.

Еще 13 миллионов рублей потеряла жительница Жуковского. Несколько дней ей звонили лжесотрудники Росфинмониторинга и убеждали, что ее сбережения находятся под угрозой. В результате женщина передала деньги неизвестному.

Пенсионерка из Шатуры лишилась 12,25 миллиона рублей. По указанию мошенников она собрала накопления, продала автомобиль и оформила кредит. Наличные женщина передавала нескольким курьерам в разных городах.

Жительница Королева перевела злоумышленникам 10,73 миллиона рублей, а еще один миллион передала наличными. В Черноголовке мужчина отдал мошенникам 8,97 миллиона рублей после серии звонков в мессенджере.

Главное управление региональной безопасности Московской области призывает жителей не поддаваться панике во время подобных звонков. Настоящие сотрудники государственных органов никогда не требуют переводить средства.