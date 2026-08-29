Доверчивая россиянка продала две квартиры и отдала аферистам 93 млн рублей

В Краснодарском крае обманутая аферистами 69-летняя женщина потеряла две квартиры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сочи.

«Девяносто три миллиона — в руки аферистов: рекордный случай мошенничества на Кубани», — уточнили в надзорном ведомстве.

Пенсионерка стала жертвой многомесячной аферы. Мошенники сначала убедили ее передать код из сообщения. Далее по отработанной схеме — с ней связались лжеправоохранители, затем последовали угрозы уголовного преследования и наконец ее убедили перевести сбережения на «безопасный счет», чтобы их не похитили.

Обманутая пенсионерка в итоге продала две квартиры — за 40 и 53 миллиона рублей. Затем передала наличные курьерам. Когда аферисты оборвали с ней связь, осознала, что ее обманули и обратилась в полицию. Теперь правоохранители устанавливают личности и местонахождение всех причастных к преступлению.

Певица Лариса Долина лидирует в рейтинге рекордных сумм, похищенных телефонными аферистами за последние три с половиной года. ТАСС выяснил, что 317,6 миллиона рублей артистки стали наибольшей суммой потерянных средств с 2023 года.