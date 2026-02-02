В Красноярском крае установили нового фигуранта в деле о похищении подростка

Полицейские установили нового фигуранта в деле о похищении подростка в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«Задержан 22-летний житель Тюменской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 21 января 2026 года подозреваемый, действуя в составе преступной группы и исполняя роль курьера, прибыл из Сургута в Красноярск. Кураторы приказали ему передать деньги, которые ранее другая участница получила от подростка.

Вечером следующего дня у одного из городских ресторанов он взял у девушки рюкзак, и, следуя инструкции, оставил его в условленном месте на улице. В ночь на 24 января мужчина уехал из города на такси, ожидая дальнейших распоряжений от организаторов преступления.

Силовики установили, что мужчина находился в Благовещенске, его задержали и заключили под стражу.

Ранее в Красноярске суд арестовал 18‑летнюю девушку из Сургута, которую тоже обвинили в участии в похищении подростка. Она убедила 14-летнего мальчика украсть деньги из семейных сейфов и передать ей.

Об исчезновении подростка стало известно 23 января. Он ушел из дома. Отцу мальчика прислали сообщение с требованием выкупа в размере 350 тысяч долларов. Мужчина обратился в полицию. В итоге ребенка признали потерпевшим по делам о похищении и мошенничестве.