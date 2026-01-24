Подростка из Красноярска признали потерпевшим по делам о похищении и мошенничестве

СК РФ: дела о мошенничестве и похищении подростка в Красноярске объединят

Уголовные дела о мошенничестве и похищении человека, связанные с исчезновением подростка в Красноярске, объединят в одно производство. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Два дела расследоваться будут, они соединены в одно производство», — сообщил собеседник агентства.

Подросток признан потерпевшим по делам о похищении и мошенничестве, сообщили РИА «Новости» в региональном главке СК РФ.

В Красноярске 14-летний подросток ушел из дома. Отец мальчика получил сообщение с требованием выкупа в 350 тысяч долларов за сына и видеообращение от подростка. Кроме того, из сейфов отца исчезли три миллиона рублей.

Родитель обратился в полицию. В пятницу вечером подростка нашли в арендованной квартире. Там он был с вместе с 18-летней девушкой из Сургута. Ее задержали.

Как установили следователи, подросток, исчезнувший в Красноярске, находился под влиянием мошенников. По заданию аферистов школьник выкрал из дома деньги и ушел с малознакомой девушкой. В арендованной неизвестными квартире они ждали дальнейших действий.