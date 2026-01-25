Обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске арестовали

В Красноярске суд арестовал на один месяц и 27 суток 18‑летнюю девушку из Сургута, которую обвиняют в участии в похищении подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Подозреваемая будет содержаться в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — уточнили в ведомстве.

Как сообщила прокуратура Красноярского края, в январе 2026 года группа злоумышленников убедила 14-летнего подростка украсть деньги из семейных сейфов. С мальчиком связывались через интернет и по телефону, его ввели в заблуждение, убедив, что он помогает родным.

Под влиянием мошенников школьник сообщил, что дома хранятся крупные суммы денег и ценности.

«Организаторы предложили ему передать имущество своему посреднику. Для этого из Сургута в Красноярск прибыла 18‑летняя студентка, которой оплатили поездку», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Девушка приехала в дом. Вместе с подростком она вскрыла сейфы дисковой пилой и кувалдой. Они похитили наличные деньги в рублях, долларах и евро.