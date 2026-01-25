Обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске арестовали
В Красноярске суд арестовал на один месяц и 27 суток 18‑летнюю девушку из Сургута, которую обвиняют в участии в похищении подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Подозреваемая будет содержаться в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — уточнили в ведомстве.
Как сообщила прокуратура Красноярского края, в январе 2026 года группа злоумышленников убедила 14-летнего подростка украсть деньги из семейных сейфов. С мальчиком связывались через интернет и по телефону, его ввели в заблуждение, убедив, что он помогает родным.
Под влиянием мошенников школьник сообщил, что дома хранятся крупные суммы денег и ценности.
«Организаторы предложили ему передать имущество своему посреднику. Для этого из Сургута в Красноярск прибыла 18‑летняя студентка, которой оплатили поездку», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Девушка приехала в дом. Вместе с подростком она вскрыла сейфы дисковой пилой и кувалдой. Они похитили наличные деньги в рублях, долларах и евро.
Общая сумма составила не менее 2,5 миллиона рублей. Часть денег — 31 тысячу рублей — она оставила себе. Остальное передала неизвестному мужчине у ресторана «Север» на улице Ленина.
В отношении девушки возбудили уголовное дело о мошенничестве, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
«В суде прокурор настаивал на заключении ее под стражу, так как подозреваемая не имеет жилья в Красноярске, а также документа, удостоверяющего личность, и может скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей», — заявили в прокуратуре.
Суд поддержал позицию прокурора и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 года. Правоохранительные органы продолжают искать других участников преступления и украденные деньги.
Подростка из Красноярска признали потерпевшим по делам о похищении и мошенничестве. Уголовные дела объединят в одно производство.