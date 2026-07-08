В Красноярском крае поймали подозреваемого в убийстве 25-летней давности

В Мотыгинском районе Красноярского края полиция задержала подозреваемого в убийстве 25-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

В июне 2001 года в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что в реке Тасей нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался житель поселка Слюд-Рудник 1959 года рождения.

По факту убийства завели дело, но тогда установить подозреваемого не удалось. В 2026 году полицейские повторно изучили материалы и организовали следственно-оперативную работу.

«В результате полицейские установили мужчину, причастного к совершению преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жителя Мотыгинского муниципального округа 1979 года рождения и доставили его в отделение полиции», — заявили в МВД.

Ранее СК сообщил, что в Удмуртии за убийство 20-летней давности ответит 54-летний мужчина, уже осужденный за другое преступление.