В Удмуртии осужденный уголовник ответит за убийство 20-летней давности

В Удмуртии перед судом предстанет 54-летний мужчина, уже осужденный за другое преступление, за расправу над девушкой, которую совершил 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 8 июня 2006 года в селе Камском мужчина познакомился с 26-летней девушкой. Она собиралась в Камбарку, и он вызвался проводить ее. По дороге, в лесу, начал домогаться до спутницы, а когда получил отказ, ударил ее, изнасиловал, а затем задушил.

Тело нашли только через неделю. Тогда выйти на след преступника не удалось. Спустя почти два десятилетия следователи, работая с нераскрытыми делами, установили личность убийцы — он уже отбывал наказание за другое преступление.

На следственном эксперименте мужчина подробно показал, как совершал расправу, и признал вину. Теперь его ждет новый приговор.

Накануне в Свердловской области мужчину задержали за убийство 25-летней давности.