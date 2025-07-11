В Краснодарском крае задержали двух участников запрещенной «АллатРа»
УФСБ по Краснодарскому краю пресекла преступную деятельность двух участников организации «АллатРа»*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные 1980 года рождения осуществляли вовлечение жителей Краснодарского края в деятельность псевдорелигиозной организации», — отметили в сообщении.
По данным правоохранителей, подозреваемые склоняли людей к отправке им денег, а средства перечисляли в адрес центрального подразделения. Также деятельность структуры вели в общественно-политическом направлении, для прикрытия использовали организацию «Созидательное общество».
С начала СВО на Украине от имени организации постоянно распространяли ложные данные, дискредитирующие армию России. Против задержанных возбудили уголовное дело.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что россиянин в Ялте готовился устроить теракт в День России. Мужчину завербовали украинские спецслужбы.
* Движение признано нежелательной организацией в РФ.