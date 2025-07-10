Россиянин в Ялте собирался устроить теракт в День России

Украинские спецслужбы завербовали россиянина в Ялте через мессенджер. Мужчина собирался совершить теракт с помощью беспилотника во время празднования Дня России в Крыму. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

При обыске у него нашли две самодельные взрывчатки осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства, масса СВУ составила один килограмм. Также правоохранители обнаружили электродетонаторы, пульт управления, квадрокоптер, части FPV-дрона и смартфон с перепиской о подготовке теракта.

Силовики выяснили, что подозреваемый передавал украинской стороне информацию о последствиях ударов по России и распространял в соцсетях призывы к насилию против российских военных.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатки и подготовке теракта. Он свою вину признал.

Ранее в Мелитополе задержали подозреваемых в шпионаже. Они отправляли украинским спецслужбам информацию о военной технике ВС Росии в Запорожской области.