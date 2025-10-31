В Краснодарском крае предотвратили теракт на железной дороге

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили теракт на железнодорожной инфраструктуре в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, гражданин России 1981 года рождения самостоятельно связался с представителем проукраинской террористической организации и по его указанию изготовил зажигательную смесь, чтобы поджечь электрооборудование на железной дороге.

При подходе к месту преступления мужчину задержали сотрудники ФСБ. Пострадавших и ущерба удалось избежать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, действиях направленных на дискредитацию ВС РФ, участии в деятельности террористической организации и публичных призывах к терроризму. Расследование ведет следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее в разных регионах России правоохранители задержали несовершеннолетних, которых подозревают в планировании терактов, призывах к терроризму и участии в террористических организациях.