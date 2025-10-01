Подростков, готовивших теракты, задержали в четырех регионах России

В разных регионах России правоохранители задержали несовершеннолетних, которых подозревают в планировании терактов, призывах к терроризму и участии в террористических организациях. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Подростков задержали в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в республике Башкортостан. Большинству предъявили обвинение.

«Как и в других аналогичных случаях, дети попадали под негативное воздействие извне, в приложениях для обмена сообщениями», — уточнила Петренко.

В августе этого года 14-летняя жительница Башкортостана переписывалась на своей странице с пользователями, пропагандируя деятельность террористической организации. Она также распространяла материалы о подготовке массовых убийств в образовательных учреждениях Благовещенска.

В Оренбургской области 15-летний подросток вступил в международное движение, признанное в России террористической организацией. С 2024 по 2025 год он активно переписывался с пользователем мессенджера, собираясь за деньги поджигать и портить имущество, рисовать неонацистские граффити и разбрасывать на дорогах предметы, которые повреждают шины.

В июне прошлого года несовершеннолетний администратор Telegram-канала из Брянска опубликовал видео, которое содержало признаки пропаганды и оправдания действий запрещенной террористической организации.

В Челябинской области трое подростков получили через мессенджер инструкции и попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге. Их действия были вовремя остановлены.

«По ходатайству органов следствия в отношении всех перечисленных фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества», — добавила официальный представитель Следкома.

Ранее в Новосибирской области правоохранители задержали двух подростков за подготовку теракта на железной дороге. Школьники 14 и 15 лет подожгли вышку сотовой связи. Их куратор обещал заплатить 20 тысяч рублей, но перестал выходить на связь.