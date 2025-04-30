В Королеве задержали подозреваемого в подготовке теракта против военного
В Московской области силовики задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракте против военного. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.
Злоумышленник приехал в Королев и несколько недель следил за своей потенциальной жертвой. Правоохранителям удалось пресечь готовившийся теракт. Сейчас предполагаемый преступник дает показания.
В этот же день сотрудники ФСБ задержали в Ханты-Мансийске уроженца Украины с российским паспортом, белоруса и молдаванина. Их заподозрили в подготовке теракта против участника специальной операции.
Один из фигурантов получил в Ивано-Франковске от агента СБУ компоненты взрывчатки в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече. СК завел уголовное дело, всех троих взяли под стражу.
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