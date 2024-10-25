В Коркине не исключили нового схода против цыган после убийства таксистки

По ее словам, цыгане в Коркине живут уже несколько десятилетий, но если раньше они были бедными, то со временем их становилось все больше и стали появляться большие деньги и шикарные дома, выделяющиеся на фоне скромных жилищ городка.

«И конечно, всегда вызывало некое раздражение: почему эти люди, которые не учатся в школе, не служат в армии, то есть никаких обязанностей по отношению к государству не выполняют, получают все льготы, субсидии на детей, то есть огромные деньги, потому что у них и детей очень много? Они получают от государства, но не дают ему взамен ничего», — заявила собеседница 360.ru.

Были у местных жителей и другие претензии к цыганам. Анна сообщила, что они много скандалили, не соблюдали правила гигиены. Кроме того, она обвинила их в торговле наркотиками. Поэтому, по ее словам, масштабное недовольство было исключительно делом времени.

Анна предположила, что митинги продолжатся, но усомнилась, что они достигнут масштаба, бывшего накануне.

«Может быть, как вчера, сразу перекроют дороги, будут останавливать машины… Хотя вчера это не помешало, потому что там, где машины останавливали, люди просто выходили и шли пешком до места встречи», — сообщила женщина.

Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она отправилась в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы, подожгли минимум два дома и несколько автомобилей. В городе работают сотрудники полиции и Росгвардии, нескольких самых буйных погромщиков задержали, как и самого подозреваемого. Во время беспорядков пострадали несколько человек.