В Коломне клиент пытался застрелить мастера автосервиса из-за ремонта

Выживший после стрельбы в Коломне мастер рассказал о конфликте с клиентом

Владелец Mitsubishi Outlander начал стрелять из пистолета в мастера автосервиса из-за претензий к ремонту автомобиля. Автослесарь чудом остался жив. Подробностями нападения он поделился с 360.ru.

Мужчина отметил, что клиент оставил иномарку в автотехцентре для ремонта подвески. Через три недели вернулся и стал предъявлять претензии по поводу сломанного механизма опускания стекол.

«Ремонт подвески был осуществлен качественно, а он пытался подвязать вещи, которые не могли произойти. Причиной его недовольства стали неполадки в переключении регулировки потоков воздуха. Выяснилось, что при включении печки в машине запотевали стекла, а механизм опускания окна сломался», — отметил собеседник 360.ru.

Автовладелец решил, что в этом виноват сотрудник автотехцентра. Хотя механизм сняли при нем и еще трех очевидцах, а потом оставили в смотровой яме. Мужчина упорно не признавал, что это деталь с его автомобиля.