В Коломне клиент пытался застрелить мастера автосервиса из-за ремонта
Выживший после стрельбы в Коломне мастер рассказал о конфликте с клиентом
Владелец Mitsubishi Outlander начал стрелять из пистолета в мастера автосервиса из-за претензий к ремонту автомобиля. Автослесарь чудом остался жив. Подробностями нападения он поделился с 360.ru.
Мужчина отметил, что клиент оставил иномарку в автотехцентре для ремонта подвески. Через три недели вернулся и стал предъявлять претензии по поводу сломанного механизма опускания стекол.
«Ремонт подвески был осуществлен качественно, а он пытался подвязать вещи, которые не могли произойти. Причиной его недовольства стали неполадки в переключении регулировки потоков воздуха. Выяснилось, что при включении печки в машине запотевали стекла, а механизм опускания окна сломался», — отметил собеседник 360.ru.
Автовладелец решил, что в этом виноват сотрудник автотехцентра. Хотя механизм сняли при нем и еще трех очевидцах, а потом оставили в смотровой яме. Мужчина упорно не признавал, что это деталь с его автомобиля.
«Я предлагал разобраться в ситуации, посмотреть деталь. Мы никогда не берем денег, если какую-то неполадку можем устранить на месте при клиенте. Тем более что он обслуживался у меня более восьми лет», — отметил мастер.
Когда рассерженный клиент достал пистолет и начал стрелять, мужчина успел увернуться. Очевидцы рассказали, что во время стрельбы одна из пуль рикошетом попала в автомобиля стрелка и окно разбилось.
По данным регионального Следственного комитета, жителю Коломны предъявили обвинение в покушении на убийство мастера автотехцентра. Сейчас он находится под стражей.
По предварительным данным, обвиняемый в ходе конфликта из-за ремонта автомобиля с мастером автотехцентра несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Действия злоумышленника пресекли очевидцы и прибывшие на место сотрудники полиции.
