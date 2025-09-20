Подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета в Раменском

В Раменском выясняют обстоятельства драки, которая произошла на парковке у дома на улице Гурьева. Об этом сообщила полиция Подмосковья .

«Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета. После чего скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, пока нет. Одного из участников драки — 15-летнего жителя Москвы — задержали и доставили в полицию. Сейчас ведутся поиски остальных участников. Материалы дела направят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее туристка из России пострадала во время перестрелки в Турции. Женщину госпитализировали с ранением ноги.