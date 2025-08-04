В Карелии задержали мужчину, топором зарубившего подругу матери

В Кондопоге задержали местного жителя 1993 года рождения, обвиняемого в убийстве женщины. Об этом сообщила пресс-служба Следкома республики.

По данным следствия, 21 июля мужчина нанес потерпевшей, с которой был почти не знаком, не менее восьми ударов топором. Женщина скончалась в больнице. Преступление злоумышленник совершил на улице днем, после чего скрылся. Его задержали в лесном массиве при силовой поддержке Росгвардии.

По информации 360.ru, убитая была подругой матери подозреваемого и работала в управляющей компании — нападение произошло у выхода из офиса. Источник уточнил, что всего было нанесено девять ударов топором.

Один из знакомых обвиняемого рассказал, что ранее тот вел обычную жизнь — занимался спортом, торговал вещами, учился на юрфаке. Однако после службы в армии, по его словам, молодой человек изменился: стал сторонником радикальных языческих и националистических идей, устраивал конфликты на национальной почве и высказывался в соцсетях о «борьбе с инородцами».

Ранее в Италии мать порубила топором собственного сына. Соучастницей преступления стала его невеста.