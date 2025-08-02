Мать и невеста порубили итальянца на куски и выбросили в мусорку

Мать убила собственного сына в итальянском городе Джемона-дель-Фриули, соучастницей преступления стала его невеста. Тело мужчины обнаружили изрубленным в мусорном ведре, сообщило издание The Sun .

По версии следствия, 61-летняя мать мужчины и его 30-летняя невеста сначала накачали итальянца наркотиками, а затем убили и с помощью топора расчленили тело на три части. Его засыпанные известью останки нашли в мусорном контейнере рядом с городом.

По словам адвоката Лорены Джованни Де Нардо, мать призналась в убийстве сына и дала подробные показания прокурору. Мотив преступления устанавливается.

Жестокое убийство произошло несколько дней назад и вызвало большой резонанс в городе. У убитого осталась шестимесячная дочь. Девочку взяли под опеку социальные службы.

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