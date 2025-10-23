В Карелии поймали сообщника украинских спецслужб

В Карелии задержали мужчину по подозрению в оказании содействия украинским спецслужбам. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным следователей, мужчина сам связался с украинским куратором через мессенджер Telegram. По его заданию разведывал данные о дислокации подразделений ВС России и провел рекогносцировку железнодорожного моста, чтобы в будущем там совершить диверсию.

«Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для проведения в их интересах рекогносцировочных мероприятий», — заявили в ведомстве.

Против него возбудили уголовное дело о содействии диверсионной деятельности и заключили под стражу.

Ранее в Амурской области задержали мужчину по подозрению в государственной измене. Он отправлял украинским спецслужбам данные о движении эшелонов с военной техникой, а также финансировал проукраинскую террористическую организацию.