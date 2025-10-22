Россиянин сливал ГУР данные о движении эшелонов с техникой по Транссибу

В Амурской области задержали мужчину по подозрению в государственной измене — он отправлял украинским кураторам информацию о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что гражданин посредством мессенджера Telegram был завербован представителем подконтрольной ГУР МО Украины запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, на счета которой перечислял денежные средства», — заявили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого, против него возбудили уголовные дела о госизмене и финансировании экстремистской деятельности. За подобные нарушения предусматривают наказание вплоть до пожизненного срока.

Ранее жителя Крыма приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене. Он собирал секретные данные и передавал их куратору из ГУР.