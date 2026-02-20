В Астрахани чиновница инсценировала смерть, чтобы не сидеть за отмывание денег

Бывший первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Марианна Ступина инсценировала смерть и 13 лет скрывалась, чтобы не отбывать уголовное наказание за присвоение и отмывание денег. Подробности этой истории рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В 2012 году Ступину приговорили к семи годам лишения свободы, однако она смогла бежать в Татарстан и придумала план действий.

Однажды чиновница увидела, что в Новосибирске нашли тело похожей на нее женщины, и отправила туда своего мужа, который, как они и договорились, опознал в погибшей супругу.

После этого Ступина решила, что ей в Астрахани уже ничего не грозит, поскольку все считают ее мертвой, и вернулась в родной регион. Однако 13 лет спустя следователи, расследуя уголовное дело об убийстве в 2010 году двух мужчин, вышли на ее след. Дело было в том, что один из убитых обналичивал деньги, которые похищали сотрудники Министерства ЖКХ.

Чиновницу задержали и отправили в колонию. Следствие проверяет, причастна ли она к убийству.

Ранее жительницу Сочи заподозрили в инсценировке болезни и смерти сына ради сбора денег. Приехавшие инспекторы по делам несовершеннолетних увидели ребенка живым и здоровым.