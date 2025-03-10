В Калужской области рассказали, от чего умер мужчина, избитый женщинами 8 марта

Судмедэкспертиза назвала тромбоэмболию причиной смерти 47-летнего мужчины, избитого женщинами в Козельске 8 марта после попытки познакомиться. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Тромб может оторваться при внешнем воздействии. Тем не менее с такой трактовкой не согласились очевидцы происшествия, которые призвали семью погибшего провести новую, независимую экспертизу.

Мужчина попытался познакомиться с женщиной в баре. Однако той это не понравилось, и она пожаловалась дочери. Последняя приехала вместе с подругой, и три женщины избили незадачливого ухажера до потери сознания.

Ранее жительница Йошкар-Олы приревновала приятельницу и попыталась сжечь ее заживо. Однако очевидцы потушили пламя, вызвали скорую и полицию. Против поджигательницы возбудили уголовное дело.