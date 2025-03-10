Три жительницы Калужской области жестоко убили мужчину за попытку познакомиться

Жительница Козельска, ее мать и подруга забили до смерти мужчину, попытавшегося познакомиться. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации авторов, 47-летний мужчина в ночь с 8 на 9 марта отдыхал в баре. Ему понравилась находившаяся там женщина, но та ответила отказом на его предложение о знакомстве.

После этого она позвонила дочери и пожаловалась на незадачливого ухажера. Девушка немедленно приехала в бар вместе с подругой и попросила мужчину выйти на улицу, где все три дамы начали его избивать.

Мужчина потерял сознание и впоследствии умер в больнице. Женщин задержали, но позже отпустили, поскольку пока не смогли установить точную причину смерти.

В феврале жительница Москвы решила убить бывшего мужа, чтобы не делить имущество при разводе, и попыталась нанять киллера. Однако тот обратился в полицию, и женщину задержали с поличным. Против нее возбудили уголовное дело.