Ревнивица из Марий Эл попыталась заживо сжечь свою соперницу

СК: женщина пыталась сжечь свою знакомую в Марий Эл, ее заключили под стражу

В Марий Эл заключили под стражу жительницу Йошкар-Олы, которая пыталась заживо сжечь свою приятельницу. Ее обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщила в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По предварительной версии, нападение произошло в ночь с 1 на 2 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов. Обе женщины были в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними возникла ссора. В результате обвиняемая облила потерпевшую горючей жидкостью и подожгла. Однако довести свой план до конца злоумышленнице помешали очевидцы, которые потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство с особой жестокостью»). Рассмотрев ходатайство следственных органов, суд избрал для обвиняемой мера пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре региона возможным мотивом преступления назвали ревность.

Ранее в Уфе местный житель расправился с ухажером своей бывшей девушки. После этого расчленил труп и спрятал останки в лесу, чтобы скрыть следы преступления.