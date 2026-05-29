В Калужской области поймали мужчину, расчленившего своего знакомого

Житель Калужской области, подозреваемый в убийстве и расчленении знакомого, рассказал, что после конфликта лег спать, а утром обнаружил приятеля мертвым. Видео с показаниями мужчины опубликовало региональное управление СК .

На кадрах фигурант показывает место, куда выбросил пилу, которой, по версии следствия, расчленил тело. По словам мужчины, он избавился от орудия преступления рядом с мостом через реку Лужа возле монастыря.

По данным МВД, преступление произошло весной в Малоярославце. Следствие считает, что во время ссоры хозяин квартиры избил 52-летнего знакомого. От полученных травм мужчина скончался. На следующий день подозреваемый расчленил тело ручной пилой, сложил останки в чемодан и выбросил их в реку.

Следователи быстро установили личность погибшего и вышли на след подозреваемого.

