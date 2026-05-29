Суд арестовал обвиняемую в убийстве супруга на севере Москвы

Следователи столичного управления СК России расследуют уголовное дело об убийстве мужчины на севере Москвы. В совершении преступления обвиняют 61-летнюю женщину, которую уже поместили под стражу.

По данным следствия, 24 мая в квартире жилого дома на Кронштадтском бульваре между супругами внезапно возник конфликт на почве личной неприязни, который закончился смертельным нападением. По версии следствия, женщина нанесла мужу не менее семи ножевых ранений.

От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда экстренных служб.

Расследованием занимается Головинский межрайонный следственный отдел СК по Северному административному округу Москвы. После происшествия на месте работали следователи и криминалисты, которые провели осмотр квартиры и изъяли необходимые вещественные доказательства.

В рамках уголовного дела назначили комплекс экспертиз, включая судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

Женщине уже предъявили официальное обвинение по статье об убийстве. По ходатайству следственных органов суд отправил ее под арест на время расследования.