В Калуге задержали четырех человек, выбивавших штрафы с бойца СВО

ФСБ в Калуге задержала четырех человек, выбивавших фиктивные штрафы с бойца СВО

Оперативники ФСБ по Калужской области задержали четырех человек по подозрению в выбивании «штрафа» с участника спецоперации. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, в Калуге четверо мужчин сдавали автомобили в аренду. Один из них арендовал приехавший в отпуск участник СВО.

Когда он вернул машину, его обвинили, что она якобы сломана и на ней висят штрафы, поэтому ему придется заплатить 40 тысяч. Военный отказался от выплат и предложит уладить разногласия через суд. Однако «бизнесмены» решили вытрясти деньги из его семьи оскорблениями, угрозами и «поджиданиями» у дома.

Буйную шайку задержали бойцы управления ФСБ России по региону вместе с полицейскими МВД России по Калуге и Росгвардией.

Ранее в Московской области задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам из кол-центров на территории Украины.