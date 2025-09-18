Подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам задержали в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии в Подмосковье вместе с ФСБ и МВД задержали подозреваемых в помощи телефонным мошенникам из украинских кол-центров. По данным следствия, задержанные помогали преступникам получать, обналичивать и переводить украденные деньги, в том числе через криптовалюту.

Предварительно установлено, что ежедневно мошенники наносили ущерб примерно на десять миллионов рублей. Во время обысков у них нашли телефоны, банковские карты, компьютеры, деньги, документы и другие важные для расследования вещи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.