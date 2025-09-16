В Калининграде накрыли бизнес на банковских данных россиян

В Калининграде сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы, торговавшей банковскими данными россиян. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

По версии следствия, четверо местных жителей 1993–2005 годов рождения покупали в теневом сегменте интернета массивы реквизитов карт, проверяли их через специализированные сервисы и создавали дубликаты виртуальных карт. После этого данные перепродавались через собственный веб-ресурс и Telegram-канал, а расчеты велись в криптовалюте, которую впоследствии обналичивали.

Против фигурантов возбудили уголовное дело о «Неправомерном обороте средств платежей». Им грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Задержанные признали вину, ведутся следственные действия.

Ранее МВД сообщало о новой уловке мошенников: они обращаются к подросткам в Roblox, предлагая «задание» — перевести 10 тысяч внутриигровых валютных единиц за фото телефона и вход в банковское приложение. На деле злоумышленники пытаются получить доступ к картам родителей или родственников.