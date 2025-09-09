Мошенники придумали новый способ обворовывать людей через их детей

Мошенники придумали способ зарабатывать на подростках, играющих в онлайн-игру Roblox. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники пишут подросткам и предлагают перевести им 10 тысяч робуксов (единиц игровой валюты). Взамен просят сфотографировать телефон, а затем зайти в приложение банка.

При этом мошенники предупреждают, что для такого задания подойдут только гаджеты родителей или бабушки. Таким образом они пытаются списать деньги с банковских карт своих жертв.

«Предлагаем показать эту переписку детям и объяснить, что так действует только мошенник!» — подчеркнули в МВД.

Ранее преступники уже обманывали игроков в Roblox, предлагая купить игровую валюту по заниженной цене с помощью родительских реквизитов.