В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске

Ленинградский районный суд Калининграда заключил под стражу до 3 апреля мать семилетнего мальчика, который был убит в городе Черняховске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

«Накануне женщине уже предъявлено обвинение по инкриминируемым ей эпизодам преступной деятельности в отношении собственных малолетних детей», — отметили в Следкоме.

Женщина пробудет в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Мать мальчика, убитого в Черняховске под Калининградом, задержали по подозрению в истязании детей. По версии следствия, вместе со своим 42-летним супругом с сентября 2023 по февраль 2025 года дома женщина избивала девочку и мальчика, не давала им пить, запугивала и всячески унижала.

В Черняховске более суток искали семилетнего мальчика. Предполагалось, что ребенок сбежал из дома после ссоры. В поисках участвовали более полутора тысяч человек, включая отчима мальчика, который, как выяснилось позже, мог быть причастен к его исчезновению. Тело погибшего мальчика нашли в воде в пакете с кирпичами.

Позже мать убитого рассказала, что знала о расправе мужа над сыном, но молчала, так как мужчина угрожал ей и ее 12-летней дочери. Мужчина дал признательные показания и сообщил, за что до смерти избил ребенка.