В Кабардино-Балкарии раскрыли схему махинации с налогами

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и ФНС выявили схему махинации с налогами в компании «Экологистика», работающей в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, руководитель компании через фирмы-однодневки искажал налоговую отчетность, чтобы получить вычеты по НДС. Сумма ущерба превысила полмиллиарда рублей.

Обыски прошли и в соседней Карачаево-Черкесии, а также в Москве. Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее ФСБ пресекла крупную схему уклонения от налогов в столичном регионе. Оперативники выявили 4,8 тысячи фирм-однодневок, позволивших сформировать налоговые вычеты более чем для 40 тысяч компаний. Общий объем переводов составил около триллиона рублей.