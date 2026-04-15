ФСБ накрыла площадку «бумажного НДС»

Оперативники ФСБ пресекли крупную схему уклонения от налогов через фиктивные компании. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Совместно с ФНС и Генеральной прокуратурой, при участии МВД и Следственного комитета, ведомство остановило деятельность группы, создавшей масштабную площадку «бумажного НДС» в Московском регионе.

Всего она включала порядка 4800 организаций и позволила формировать фальшивые налоговые вычеты по НДС для более чем 40 тысяч компаний. Общий объем переводов составил около триллиона рублей.

Правоохранители провели более 30 обысков в Москве, Белгородской области, Пермском крае и в Санкт-Петербурге — по местам проживания участников и организаторов схемы, а также в офисах аффилированных консалтинговых и бухгалтерских центров и структур.

