В Южном Бутове нашли останки человека в коллекторе

На юго-западе Москвы в коммунальном коллекторе обнаружили останки человека. Правоохранители отправили их на экспертизу и начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба столичного Следкома.

Останки неизвестного находились в коллекторе в Южном Бутове, их обнаружили 8 апреля. Следственно-оперативная группа выехала к месту ЧП, чтобы выяснить обстоятельства дела.

«Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил Следком.

Ранее в Санкт-Петербурге 77-летний пенсионер возил в продуктовой тележке человеческие останки. Заподозривший неладное участковый остановил его на лестничной площадке дома по Загородному проспекту и досмотрел багаж. Квартиру мужчины обыскали и нашли дополнительные фрагменты тела. Следком возбудил уголовное дело.