В ЮАР убили и скормили крокодилам британцев, искавших редкие гладиолусы

В ЮАР трех человек признали виновными в убийстве британских ботаников Рода и Рэйчел Сондерс. После расправы тела супругов сбросили в реку Тугела, где водятся крокодилы, сообщила The Times of India .

Род и Рэйчел Сондерс пропали в феврале 2018 года во время поездки по провинции Квазулу-Натал, где искали редкие виды гладиолусов. Супруги владели компанией Silverhill Seeds в Кейптауне и были известны в ботаническом сообществе.

Суд признал виновными 44-летнего Сайефундина Дель Веккьо, его 34-летнюю жену Биби Патель и 40-летнего постояльца пары Муссу Джексона. Им вменили двойное убийство, похищение, ограбление и кражу.

Следствие пришло к выводу, что преступники похитили супругов и под пытками заставили их передать банковские данные. После убийства тела завернули в спальные мешки, погрузили в угнанный Toyota Land Cruiser, привезли к реке Тугела и сбросили с моста, чтобы скрыть следы.

Личности погибших подтвердили с помощью ДНК-анализа и стоматологических данных. На подозреваемых следователи вышли после того, как те воспользовались банковскими картами Сондерс и потратили около 734 тысяч южноафриканских рандов.

При обыске у фигурантов нашли телефоны, украшения, ноутбуки, туристическое снаряжение погибших и украденный автомобиль. Приговор по делу планируют огласить 19 июня.

Ранее квартире на улице Корнейчука в Москве также нашли убитыми семейную пару. В преступлении сознался их сосед: он забил своих жертв молотком после ссоры, а затем сбежал на дачу.