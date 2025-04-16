В Японии впервые арестовали людей за продажу порно, сгенерированного ИИ

В Японии по делу о продаже AI-порно впервые арестовали четырех человек. Об этом сообщило агентство NHK. .

Полиция Токио задержала трех мужчин и одну женщину, которых заподозрили в продаже откровенного контента, сгенерированного с помощью ИИ-технологий.

По версии следствия, злоумышленники с октября 2024 года продавали порно-контент через интернет-аукционы. Они обучили искусственный интеллект генерировать откровенные изображения на множестве реальных эротических фото, а затем создавали постеры с вымышленными людьми.

Полученный контент задержанные выставляли на онлайн-аукционах, предупреждая покупателей о том, что материалы создавались с помощью ИИ. Для обхода запретов они частично скрывали содержимое картинок на сайтах, но покупатели получали их уже без цензуры.

Ранее в Сети появилась информация, в России могут ввести ограничения на использование ИИ. Под запрет могут попасть системы с «неприемлемым уровнем риска».